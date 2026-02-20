Кольцо королевы Швеции нашли под крысиным гнездом в ее саркофаге

Золотое кольцо королевы Швеции XVII века Катарины Монсдоттер (1550-1612) обнаружили при обследовании ее саркофага. Захоронение расположено в кафедральном соборе Турку. Находку признали чрезвычайно важной, поскольку это единственная личная вещь королевы, сохранившаяся до наших дней. В предыдущий раз саркофаг вскрывали в 1867 году. Тогда археологи обнаружили на животе частично мумифицированного тела небольшие лоскуты шелка. Их приняли за остатки материалов от процесса бальзамирования.

Современные исследователи установили, что на самом деле куски ткани являлись крысиным гнездом. Грызуны порвали погребальную одежду Катарины и обустроили из шелка логово. Туда также попало и кольцо королевы.

Украшение назвали «роскошным и модным» для XVI века. Оно войдет в коллекцию кафедрального музея Турку и будет выставлено на публике в 2028 году, после завершения реконструкции собора.

Эксперты также исследовали могилы дочери Катарины Сигрид и неизвестного ребенка – мальчика в возрасте около трех лет. Он может оказаться сыном Катарины, умершим в раннем возрасте. Для подтверждения родства потребуется анализ ДНК.

Катарина была женой короля Швеции Эрика XIV. Она носила этот титул всего 87 дней. В 1568 году ее муж был свергнут, в том числе и из-за своей женитьбы – Катарина была значительно ниже короля по происхождению, так как являлась дочерью солдата и крестьянки.

Многие годы семья содержалась под стражей. После смерти Эрика в 1577 году Катарина и ее дети были освобождены и прожили остаток жизни в поместье Люксиала в Кангасале. Катарина считается единственной коронованной представительницей финского народа, сообщает Yle.

