Солнечная активность упала до самых низких значений за два года

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили, что солнечная активность снизилась до самых низких значений за два года.

По данным учёных, после бурного января и начала февраля индекс солнечной активности достиг нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года.

Специалисты отметили, что всего несколько недель назад ситуация выглядела иначе.

«Совершенно не видно, за счёт каких ресурсов этот тренд сейчас может быть переломлен», — говорится в публикации в Telegram лаборатории.

В ИКИ РАН напомнили, что в начале года Солнце установило два рекорда текущего столетия — по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области. Теперь, по словам учёных, всё выглядит как «начало очень длительной депрессии».

При этом полное прекращение активности на данном этапе цикла специалисты считают маловероятным.

Ранее в лаборатории заявили, что в настоящий момент Солнце находится в одном из самых спокойных состояний за последние месяцы.