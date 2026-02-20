Новые данные переписали картину выхода человека из Африки

Убейдия в долине реки Иордан — один из важнейших для изучения эволюции человека археологических памятников в мире. Ученые долго спорили о времени ее возникновения, оценивая возраст стоянки в диапазоне от 1,2 до 1,6 млн лет. Однако новое комплексное исследование, опубликованное в журнале Quaternary Science Reviews, отодвинуло эту дату далеко в прошлое, сообщает Еврейский университет Иерусалима. Группа исследователей из Израиля и США доказала: Убейдии как минимум 1,9 миллиона лет.

Открытие превращает стоянку в один из старейших известных антропологических памятников за пределами Африки, меняя представления о том, когда и как древние люди начали заселять Евразию.

Технологический детектив: три метода датирования

Установить точный возраст объекта десятилетиями мешала сложная геология региона. В этот раз команда под руководством профессоров Ари Матмона, Омри Барзилая и Мириам Белмейкер применила сразу три независимых высокотехнологичных метода, чтобы исключить ошибку:

Космогенное изотопное датирование: метод основан на измерении редких изотопов, которые образуются в камнях под воздействием космических лучей, пока первые лежат на поверхности. Как только камни оказываются погребены под слоями почвы, «космические часы» запускают обратный отсчет распада изотопов. Палеомагнитный анализ: ученые изучили озерные отложения Убейдии, которые в момент накопления сохраняют «память» о направлении магнитного поля Земли. Данные совпали с периодом Матуяма — глобальной магнитной инверсией, начавшейся более 2 млн лет назад. Уран-свинцовый метод: исследователи проанализировали ископаемые раковины пресноводных улиток Melanopsis, вмурованные в те же слои, где были найдены каменные орудия.

Результаты всех трех тестов сошлись в одной точке: артефактам около 1,9 млн лет.

Сдвиг парадигмы: две технологии, один путь

Новая датировка ставит Убейдию в один ряд со знаменитой стоянкой Дманиси в Грузии. Это означает, что наши предки распространялись по разным регионам планеты гораздо раньше и синхроннее, чем считалось.

Более того, находки в Убейдии уникальны сочетанием богатой фауны (включая вымершие африканские и азиатские виды) и продвинутой ашельской культуры, для которой характерны крупные двусторонние каменные орудия. Ранее считалось, что носители более простой и архаичной олдувайской технологии и более сложной ашельской выходили из Африки в разное время. Новые данные указывают на то, что разные группы гоминидов могли нести обе технологии в новые земли одновременно.

Олдувайская культура (2,6-1,7 млн лет назад) — это «азбука» обработки камня, первые осознанные инструменты в истории человечества. Древний мастер брал обычную речную гальку (чоппер) и наносил по ней несколько резких ударов другим камнем, чтобы получить острый скол. Такие орудия создавал Преимущественно Homo habilis (Человек Умелый) и ранние Homo erectus (Человек Прямоходящий).

Ашельская культура датируется временем 1,7 млн-200 тыс. лет назад. Ашельское рубило — это настоящий «швейцарский нож» палеолита и первая стандартизированная технология. Камень обрабатывался с двух сторон, получался бифас — симметричное лезвие. Это требовало не просто силы, но и абстрактного мышления — мастер должен был заранее «видеть» форму будущего изделия внутри камня. Носителем этой культуры был Homo erectus и более поздние виды. В Убейдии найдены одни из древнейших образцов этой культуры за пределами Африки.

Раньше историческая цепочка выглядела линейно: сначала олдувай, потом появление ашеля. Убейдия с ее новой датировкой ломает эту схему. Оказывается, 1,9 млн лет назад из Африки выходили группы людей с разным технологическим багажом. Кто-то нес простые олдувайские чопперы (как в грузинском Дманиси), а кто-то — уже продвинутые ашельские рубила. Это говорит о том, что человечество раннего палеолита было гораздо более разнообразным, чем мы привыкли думать, а «технологический экспорт» из Африки шел сразу несколькими волнами и путями.

Загадка «слишком древних» камней

В ходе работы ученые столкнулись с серьезным препятствием: первоначальные изотопные замеры показали возраст в 3 млн лет, что противоречило всем археологическим данным. Однако исследователи смогли доказать, что это результат «переработки» осадочных пород: более древние камни вымывались из старых пластов и повторно откладывались на берегах палеоозера Убейдия, «запутывая» следы. Созданная учеными модель успешно разделила историю формирования породы и время появления там человека.

Исследование не просто уточняет цифры — оно подтверждает, что долина Леванта была тем самым ключевым коридором, через который человечество сделало свои первые решительные шаги по планете почти два миллиона лет назад.