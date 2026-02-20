В России выпустили дорогой iPhone в честь Дня защитника Отечества

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar представила iPhone с миниатюрой Медного Всадника ко Дню защитника Отечества.

© Caviar

iPhone «Санкт-Петербург», приуроченный ко Дню защитника Отечества, выполнен в парадной эстетике и посвящен культурному наследию Северной столицы. Ключевым элементом дизайна стала миниатюра памятника Медный всадник. Барельеф с изображением Петра I уменьшен в масштабе 1:125 по отношению к оригиналу. Декоративная композиция покрыта золотом 999 пробы.

Оформление корпуса дополняют силуэт Петропавловской крепости, орнаменты, вдохновленные решеткой Летнего сада, а также художественные элементы с изображением набережной Невы и ювелирная эмаль. Модель стала продолжением серии после выпуска iPhone «Москва».

Также бренд обновил линейку и представил версию «Держава». Смартфон выполнен в более сдержанной стилистике с акцентом на сочетание карбона и титана. Корпус анодирован в глубокий черный цвет, а фирменный логотип заменен изображением двуглавого орла из авиационного титана с PVD-покрытием. По данным компании, это самая легкая кастомная модель в портфеле бренда.

Стоимость iPhone 17 Pro Max «Держава» начинается от 349 тыс. руб., тогда как цена версии «Санкт-Петербург» стартует от 679 тыс. руб.