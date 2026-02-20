Samsung испугалась утечек

Южнокорейская корпорация Samsung примет беспрецедентные меры по защите от слива информации. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

В материале говорится, что смартфоны Samsung регулярно рассекречивают до релиза гаджетов, и в компании обеспокоились таким положением дел. Руководство IT-гиганта боится, что характеристики их продуктов будут и дальше «утекать» за месяцы до выхода, и вводят новые меры безопасности.

Так, сотрудники компании теперь будут общаться по работе только через защищенные средства связи. Инсайдеры уточнили, что после включения режима защиты сообщения в чате нельзя будет копировать, пересылать и сохранять. Также система не позволит делать их скриншоты.

«Эффективность этой меры мы сможем оценить в ближайшие месяцы, поскольку ожидается, что утечек информации о линейке Galaxy S27 будет много», — заметили журналисты издания.

Они подчеркнули, что строгие меры безопасности введет не только Samsung — корпорация будет требовать внедрить новую защиту от партнеров и поставщиков.

В конце февраля выяснилось, что пользователи Samsung Galaxy Z TriFold начали жаловаться на поломки смартфона. Соответствующие сообщения появились на Reddit.