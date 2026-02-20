WhatsApp* покажет новичкам групп историю чата

WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) запускает одну из самых запрашиваемых функций для групповых чатов — передачу истории сообщений новым участникам. Нововведение получило название Group Message History и уже начинает появляться у пользователей.

Теперь при добавлении человека в группу можно отправить ему последние сообщения из чата (от 25 до 100 штук).

Это помогает быстро ввести нового участника в курс дела, не заставляя его листать переписку вручную или просить остальных пересказать, «о чём вообще речь».

При этом история не передаётся автоматически. Администратор или участник, добавляющий человека, сам выбирает, отправлять ли недавние сообщения. Для прозрачности WhatsApp уведомляет всех в группе о том, что история была передана: с отметками времени и указанием отправителей. Переданные сообщения визуально отличаются от обычных.

Если же чат чувствительный, администратор может полностью отключить функцию Group Message History.

Новая возможность дополняет недавние обновления для групп: теги участников, текстовые стикеры и напоминания о событиях, которые появились в прошлом месяце.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена