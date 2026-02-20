Астроном рассказал, откуда взялись мифы об инопланетянах в секретной «Зоне 51»

Астроном Александр Киселев в беседе с aif.ru рассказал, почему вокруг американской военной базы «Зона 51» в Неваде десятилетиями циркулируют слухи о связи с инопланетянами.

Поводом для обсуждения вновь стали недавние заявления экс-президента США Барака Обамы, который признался, что верит в существование пришельцев, и упомянул засекреченный объект, допустив, что информацию от глав государства могут скрывать.

По словам Киселева, корни мифов уходят в историю создания базы в 1955 году. «Зона 51» предназначалась для разработки и испытаний секретных самолетов-разведчиков, таких как U-2 и SR-71 Blackbird. В условиях Холодной войны власти США предприняли беспрецедентные меры секретности и долгое время даже официально отрицали существование объекта, что неизбежно порождало слухи.

Кроме того, на базе находились самолеты, которые выглядели настолько футуристично для своего времени, что очевидцы могли принимать их за инопланетные корабли. Так, сообщения о «летающих тарелках» часто были связаны с высотными полетами U-2. Невозможность объяснить эти явления известными технологиями породила теории о том, что США изучают внеземные разработки. Однако Киселев подчеркнул, что информация об инопланетянах не соответствует действительности.

Долгое молчание правительства и обрывочные сведения, которые позже стали просачиваться в публичное пространство, лишь подогревали загадочность. Ранее заслуженный военный летчик Владимир Попов также допустил, что от президентов США могут скрывать часть исследований, проводимых на «Зоне 51».