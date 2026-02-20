В Москве на территории Симонова монастыря найдены артефакты XVI–XVII вв.

Около 200 фрагментов керамики обнаружили на территории Симонова монастыря, их реставрируют.

«В Москве завершается реставрация коллекции предметов, обнаруженных на территории Симонова монастыря (ул. Восточная, д. 4, стр. 5). Среди артефактов около 200 фрагментов керамики, в том числе древней кухонной посуды. Это осколки чернолощеных кувшинов конца XV – XVI века и красноглиняного гладкого сосуда, датируемого концом XV столетия. Кроме того, среди находок выделяется фрагмент конусообразной крышки от белоглиняного кувшина с узором в виде капелек. Подобную посуду столичные гончары изготавливали на рубеже XVI–XVII веков», – говорится в сообщении.

Находки свидетельствуют о том, что гончарное мастерство в средневековой Москве было развито на высоком уровне, а глиняные изделия пользовались у горожан особой популярностью.

Специалисты провели кропотливую работу по восстановлению каждого керамического осколка. Фрагменты очистили, закрепили, а те, что относились к одному сосуду, склеили. Каждый фрагмент отрисовали и описали. Помимо фрагментов керамики, археологи обнаружили латунные значки с эмалью советского периода. Среди них круглые с надписями «Всесоюзная коллегия судей по спорту», «Спартакиада-1962. Победитель», пятиконечный с надписью «Чемпион ДСК «Авангард», два треугольных с надписью «Москва» и другие. Из обнаруженных артефактов сформировали коллекцию. Ее передадут в Музейный фонд Российской Федерации.

Общая площадь территории, где в 2023–2024 годах проводились археологические исследования, составила 42 кв. м. Участок располагается напротив входа в здание, за которым закрепилось название «дворец». Это самая высокая монастырская постройка. Ее возвели в последней трети XVII века, предположительно, по проекту Парфена Петрова. Здание состоит из трех этажей под двускатной кровлей.

Есть несколько версий происхождения этого монументального сооружения. Согласно одной из них, оно являлось царским дворцом, по другой – здание использовали в качестве места хранения. Здесь могли складировать продукты, а также сушить зерно, поэтому у сооружения есть второе название – cушило.

«Симонов монастырь – уникальный памятник архитектуры, основанный в XIV веке. На его территории до наших дней сохранилось несколько строений, датируемых XVI–XVII веками. Во время археологических исследований, которые проводились на территории монастыря, специалисты также обнаружили каменную кладку XVII века. Предполагается, что это фрагмент фундамента лестницы, которая вела на галерею-гульбище, примыкающую к фасаду дворца», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Раскоп с каменной кладкой XVII века было решено законсервировать для дальнейших исследований. При помощи геотекстиля и песка специалисты произвели консервацию конструкций. После этого они рекультивировали оставшиеся части раскопа. Еще вернули на место бетонные блоки, служившие дорожкой к современной лестнице из того же материала, которая ведет к входу на нижний этаж сушила.

В 1812-м дворец пострадал от пожара. В 1830–1840-х годах первый этаж приспособили под конюшню, а другие этажи не эксплуатировались. В 1924-м во дворце провели ремонт и консервацию под надзором специалистов Центральных государственных реставрационных мастерских. В 1930–1940-е строение приспособили под общежитие: были устроены новые перекрытия, помещения разделили перегородками, а снаружи и внутри сделали деревянные лестницы. В советские годы к реставрационным работам приступали несколько раз, но до конца их так и не довели. В 1990-м здание передали Русской православной церкви.

Датой основания Симонова монастыря считается 1370 год. Во второй половине XV века обитель входила в систему сторожевых монастырей, охранявших Москву от кочевников. В 1620–1640-х годах были возведены кирпичные монастырские стены с четырьмя воротами и пятью боевыми башнями: Солевой, Кузнечной, Дулом, Тайницкой и Сторожевой.

C 1677 по 1680-е годы на территории монастыря проводились масштабные строительные работы: было возведено новое трехэтажное здание с трапезной и церковью во имя преподобного Сергия Радонежского. Еще перестроили Успенский собор, другие церкви и хозяйственные корпуса.

В 1788 году Симонов монастырь был упразднен. Однако спустя семь лет по указу императрицы Екатерины II ему возвратили прежний статус и все имущество, переданное ранее в Богоявленский монастырь. Во время Отечественной войны 1812 года обитель была захвачена французскими войсками и разорена, но после этого комплекс восстановили. Значительные изменения в облике ансамбля произошли в 1830–1850-х.

В 1920-м монастырь снова был упразднен, а спустя десятилетие большую его часть вместе с Успенским собором взорвали. Тогда же полностью был уничтожен монастырский некрополь, лишь некоторые могилы перенесли на Новодевичье кладбище. На месте уничтоженной части монастыря появился Дворец культуры ЗИЛа.

В 1930-е треть строений монастыря была разрушена. Из шести храмов сохранился только один – церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Сейчас там проходят богослужения. Из пяти башен крепостной стены осталось три. Сегодня на территории монастыря при приходе храма Тихвинской иконы Божией Матери действует община глухих и слабослышащих.

За последние пять лет столичные археологи передали в Музейный фонд Российской Федерации более 50 тыс. исторических артефактов.