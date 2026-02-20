Пользователям Apple в США стал недоступен для скачивания Max

Пользователи устройств Apple в США обнаружили, что при попытке найти в App Store мессенджер MAX поиск не выдает результатов. Проблема связана с региональными ограничениями магазина приложений: MAX — российский продукт, и если учетная запись привязана к США или странам Европы, алгоритмы App Store могут скрывать приложение из выдачи. В службе поддержки Apple пока не могут назвать возможные сроки появления MAX в американском сегменте магазина, что создает неудобства для русскоязычных жителей США, которым необходим доступ к российским сервисам и госуслугам.

Однако технические специалисты нашли легальный способ обойти ограничение. Как поясняют эксперты, для установки достаточно зайти в браузер Safari на iPhone и перейти на официальный сайт «max.ru». На главной странице расположена кнопка «Скачать приложение», которая ведет прямым редиректом на верифицированную страницу в App Store. Этот метод исключает риск установки фейковых клонов и гарантирует, что пользователь получит официальную версию мессенджера. Альтернативный вариант — временно сменить регион Apple ID на Россию или создать отдельную российскую учетную запись, что также позволяет скачать приложение.

Для тех, кто не хочет менять настройки Apple ID или сталкивается с ошибками при установке, разработчики предлагают воспользоваться веб-версией MAX. Она доступна по адресу web.max.ru и работает в любом браузере без скачивания приложения. Веб-клиент поддерживает все основные функции: обмен сообщениями, голосовые и видеозвонки, отправку файлов до 4 ГБ, а история чатов синхронизируется с мобильным приложением в реальном времени. Это особенно актуально для пользователей за границей, которым нужен быстрый доступ к переписке без установки дополнительного ПО.

Эксперты предупреждают: несмотря на соблазн скачать приложение со сторонних сайтов, этого делать категорически не рекомендуется. MAX распространяется исключительно через официальные каналы — App Store и сайт разработчика, а установка APK-файлов из непроверенных источников грозит утечкой данных и заражением вредоносным ПО. Пока Apple не решила вопрос с региональной блокировкой, описанные выше способы остаются единственными легальными методами получить доступ к мессенджеру для владельцев iPhone в США.

