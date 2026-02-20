Американский стартап впервые запустит спутник на водяном топливе

Американский стартап планирует впервые запустить спутник, использующий в качестве единственного топлива… воду. Эта миссия должна отправиться в космос на ракете SpaceX Falcon 9.

Спутник массой около 500 кг призван одновременно проверить две различные технологии водяного движения: химическую и электрическую. Для химического двигателя система будет расщеплять воду на водород и кислород с помощью электролиза, а затем сжигать водород, используя кислород в качестве окислителя. Для электрического вода также расщепляется, после чего кислород с помощью электрической энергии преобразуется в плазму. Плазма затем направляется магнитным полем через сопло двигателя, создавая тягу.

По сравнению с традиционным топливом, например жидким метаном, у воды ряд преимуществ. Ее не нужно охлаждать до экстремально низких температур. Она не подвержена риску испарения при нагреве и исключает опасность случайных взрывов. По словам разработчиков, система на воде способна обеспечить в 5-10 раз большее суммарное изменение скорости. В перспективе эксперты видят возможность создания заправочных станций на Марсе.

Впрочем использование воды для ракетного топлива дело рискованное. Так, эксперты отмечают: ионизированный кислород может повредить электронику спутника из-за коррозии.

Компания следует общей тенденции: NASA планирует добывать воду на Луне для получения топлива, а японская Pale Blue уже испытала двигатель на водяном паре, сообщает New-Science.ru.