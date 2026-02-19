Ученые допустили огромные ледники под слоем пепла на Марсе

По данным портала planet-today.ru, при упоминании льда на Марсе большинство ассоциирует его с полярными шапками — областями, видимыми с Земли через телескопы и спутниковые аппараты. Однако достичь этих районов сложно, особенно с учётом строгих мер по предотвращению биологического загрязнения при проведении научных экспедиций.

Учёные уже давно стремятся обнаружить ледяные запасы поблизости от экватора, чтобы сделать их легкодоступными для будущих исследователей. На средних широтах планеты наблюдаются участки, напоминающие ледники, скрытые под толстым слоем пыли и обломков. Содержат ли они значительные массы воды рядом с тем местом, где когда-нибудь могут появиться первые марсианские колонисты? Ответ возможен — согласно новому исследованию М.А. де Пабло и команды, опубликованному в журнале *Icarus*.

Решающим элементом может стать маленький вулканический остров в Антарктиде — Остров Обмана. Это вулканическое образование, которое после серии извержений 1960–1970-х годов было покрыто пеплом и пылью, закрывшими окружающие его ледники. Исследователи предполагают, что на Марсе существует аналогичный объект — вулкан Гекатес Толус, история которого похожа на антарктический случай.

Гекатес Толус — древнее щитовое образование на Марсе, похожее на вулкан острова Десепшн. Учитывая, что в Антарктиде под руинами лежит лёд, можно предположить, что аналогичные структуры присутствуют и под обломками вокруг Гекатес Толус.

На Красной планете есть убедительные признаки не просто разрозненных камней или их смеси с мелкным льдом, а настоящего ледникового покрова. Прежде всего — наличие трещин. Каждый геолог знает, насколько они опасны на Земле, однако главное отличие трещин на острове Десепшн состоит в том, что они заметны с орбиты, особенно возле так называемых «стен опоры» — отвесных, близких к вертикали скал, являющихся высшей точкой ледника. Такие же явно выраженные трещины наблюдаются и на Гекатес Толус, и их чёткость говорит о том, что под поверхностными обломками располагается не просто порода, а активный ледяной массив. Именно эти трещины указывают на продолжающееся движение прочного ледяного сердцевидного ядра под поверхностью вулканических обломков.