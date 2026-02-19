В Госдуме заявили, что Telegram сотрудничает с иностранными спецслужбами

Власти России располагают данными о добровольном сотрудничестве руководства Telegram с иностранными спецслужбами, рассказал зампред комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов. Об этом пишет ТАСС.

Накануне глава Минцифры РФ Максут Шадаев предупредил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram. Он добавил, что это подтверждено российскими правоохранителями.

Агентство Reuters опубликовало ответ пресс-службы мессенджера, в котором отрицался факт взлома шифрования Telegram.

«Речь шла не о взломе, а о доступе. Читай — о добровольном сотрудничестве. Косвенный признак, например, — быстрое освобождение Дурова из-под стражи во Франции», — разъяснил Попов.

По его мнению, «аргумент» основателя мессенджера Павла Дурова про «взлом» абсолютно несостоятелен.

Депутат пояснил, что в Москве не считали нужным ранее раскрывать эти сведения.