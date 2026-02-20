«Мир» на орбите: как советская станция стала уникальной звездной лабораторией

40 лет назад, 20 февраля 1986 года, в 00.28.23 мск с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-К", которая вывела на орбиту базовый блок орбитальной станции "Мир". Впервые идея создания многомодульного космического дома появилась еще в 1976 году. И за десять лет на базе уже существовавших одномодульных станций "Салют" была разработана станция нового типа: ее можно было собрать по частям и сделать очень большой, раз за разом присоединяя новые "секции".

© roscosmos.ru

Станция "Мир" почти в пять раз превысила отпущенный ей конструкторами гарантированный срок жизни. Это была уникальная звездная лаборатория, в которой жили и работали 104 космонавта из двенадцати стран.

Самый первый экипаж в составе Леонида Кизима и Владимира Соловьева прибыл на станцию 15 марта 1986 года. Космонавты отработали на борту около двух месяцев. А потом сделали то, чего еще никогда не было: совершили первый в истории перелет с одного орбитального аппарата на другой. 5 мая они покинули "Мир" на своем корабле "Союз-Т-15" и на следующий день прибыли на борт станции "Салют-7", которая уже несколько месяцев летала в автоматическом режиме.

Это был потрясающий эксперимент. Высоту орбиты станции "Мир" опустили на 13 км, уменьшив расстояние между ней и "Салютом" с примерно 4000 тысяч км до 2,5 тыс. км. Данный маневр позволил сэкономить чрезвычайно ограниченный запас топлива на корабле. Кизим и Соловьев провели ряд работ на "Салюте-7", выполнили два выхода в открытый космос. А затем они опять перелетели на "Мир" - перевезли на новую станцию научное оборудование и аппаратуру, которую еще можно было использовать…

Важный штрих: пока космонавты были "в отлете", к "Миру" в автоматическом режиме пристыковался корабль нового на тот момент поколения "Союз ТМ-1". Так советские инженеры проверяли работу его систем. Полет Леонида Кизима и Владимира Соловьева продолжался 125 суток. 16 июля они благополучно возвратились на Землю.

А какой экипаж стал последним на станции "Мир"?

4 апреля 2000 года с космодрома Байконур стартовал транспортный корабль "Союз ТМ-30" с экипажем в составе космонавтов Сергея Залетина и Александра Калери. Известно, что летчики и космонавты не говорят "последний" полет: у них всегда только "крайний". Но это была последняя экспедиция на орбитальную станцию "Мир" в самом прямом смысле этого слова. В течение 70-суточного полета космонавты провели необходимые ремонтно-профилактические работы на борту, устранили негерметичность жилого объема базового блока и организовали серию научно-технических экспериментов с выходом в открытый космос.

Тогда предполагали, что до осени "Мир" будет оставаться на орбите без экипажа в режиме автономного полета. Как тогда говорили эксперты, эксплуатирующая станцию РКК "Энергия" занята поиском средств для того, чтобы обеспечить следующую экспедицию на орбиту. Однако Залетин и Калери, как оказалось, закрыли дверь космического дома навсегда…

Всего на "Мире" работали 28 основных экспедиций, в составе экипажей которых были 35 российских космонавтов, 7 астронавтов США, 2 астронавта Франции, 1 астронавт ЕКА (гражданин ФРГ). Выход в открытый космос совершили 29 космонавтов и 6 астронавтов.

За время существования орбитальная станция "Мир" передала на Землю около 1,7 терабайта научной информации. Общая масса вернувшихся на Землю грузов с результатами экспериментов - около 4,7 тонны. Со станции произведена фотосъемка 125 миллионов квадратных километров земной поверхности.

"Человеческие" рекорды станции

Наш космонавт Валерий Поляков непрерывно провел в космосе 437 суток 17 часов 59 минут (1994 - 1995 год). Более того, после приземления сам сумел дойти от спускаемого корабля до палатки спасателей! А американка Шеннон Лусид побила рекорд длительности космического полета среди женщин: 188 суток 4 часа 1 минута (1996 год). Больше всего полетов - пять на космическую станцию - выполнил космонавт Анатолий Соловьев, который в общей сложности проработал на "Мире" 651 день.

Однако, как и любой организм, станция изнашивалась. И не считаться с этим было уже просто нельзя. За пятнадцать лет на "Мире" произошло около полутора тысяч неполадок. Самая серьезная случилась 25 июня 1997 года: при стыковке в станцию врезался грузовой корабль "Прогресс".

История "Мира" закончилась 23 марта 2001 года. И завершение полета этой станции тоже стало уникальным научно-техническим экспериментом. Впервые был реализован управляемый безопасный сход с орбиты Земли такого крупногабаритного объекта и затопление его в заданном районе акватории Мирового океана.

Корреспондент "РГ" находился в день затопления "Мира" в Центре управления полетами в Королеве. Там собралась вся наша космическая "верхушка" во главе с Юрием Коптевым. Приехали представители НАСА, Европейского и космических агентств других стран. Больше двух сотен российских и иностранных журналистов вооружились телекамерами, диктофонами и просто блокнотами. Час затопления станции - эта граница между прошлым и будущим нашей космонавтики - объединил, кажется, всех…

До полутора тысяч обломков "Мира" общей массой 25 тонн поглотили океанские воды. Их кинетическая энергия оказалась такой, что способна была пробить двухметровую бетонную стену. Теперь "останки" лежат на глубине 5,5 километра.

Помню, главный баллистик Николай Иванов сообщил:

"Уникальная операция выполнена блестяще". Район падения обломков: 40 градусов южной широты и 160 - западной долготы. Он оказался в два раза меньше расчетного. А президент РКК "Энергия" Юрий Семенов добавил: "Все прошло, как рассчитывали".

"Что теперь?", - спросили журналисты.

"По русскому обычаю наши специалисты отметят поминки", - сказал Иванов…

На "Мире" за годы полета скопилось свыше 11 тонн ценной научной аппаратуры. Это более 240 образцов техники, которые были изготовлены в 25 странах. По оценкам экспертов, в исправном состоянии находилось научное оборудование на сумму 80-90 млн долларов.

Один очень уважаемый и авторитетный космический эксперт рассказывал, что российские специалисты предлагали при запуске первого модуля МКС организовать его старт с космодрома Байконур таким образом, чтобы он летал в плоскости орбиты станции "Мир". Тогда можно было совершать на американских шаттлах перелеты между орбитальными комплексами и перевезти наиболее ценное оборудование. Но это предложение НАСА отвергло.

Общее время полета "Мира" составило 15 лет, один месяц и четыре дня. Космическая станция совершила более 86 тысяч витков вокруг Земли. Опыт строительства и эксплуатации орбитального комплекса "Мир" был использован для создания Международной космической станции. По модульному принципу построена также китайская космическая станция "Тяньгун".