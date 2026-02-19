Суд оставил в силе решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp*

Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции, который прекратил производство административного дела об ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В декабре 2025 года в Таганский районный суд Москвы поступил иск от Константина Ларионова, представляющего интересы еще более чем ста лиц, о признании незаконным решения об ограничении звонков. Тогда суд посчитал, что у Ларионова нет права подавать иск в защиту владельцев мессенджеров, и прекратил производство дела.

При рассмотрении апелляции на прекращение производства столичная инстанция оставила решение Таганского суда в силе.

— Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения, — передает Telegram-канал пресс-службы.

В декабре 2025 года пользователи мессенджеров подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры — в своем иске они заявили, что ведомства нарушают их конституционные права, ограничивая звонки. В свою очередь РКН пояснил, что работу платформу частично ограничили с целью снижения количества случаев кибермошенничества в России.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.