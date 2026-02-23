Независимые спутники: какие страны работают над собственными ракетами?

На фоне напряженной обстановке на международной арене многие страны начали активнее готовиться к независимому запуску собственных спутников. Положение американских и китайских фирм вряд ли пошатнется, однако европейские страны (и не только) теперь прорабатывают альтернативные варианты, чтобы выводить спутники на орбиту собственными ракетами со своих космодромов. Портал arstechinca.com рассказал, что для этого предпринимают разные государства.

© SpaceX

Германия, пожалуй, ближе любой другой страны подобралась к запуску новой коммерческой ракеты. Isar Aerospace, самый хорошо финансируемый аэрокосмический стартап Европы, провела первую попытку пуска с космодрома в Норвегии. Ракет Spectrum отказала спустя считанные моменты после старта, но Isar готовится повторить попытку уже в следующем месяце. Rocket Factory Augsburg и Hylmpulse, два других крупных немецких стартапа, идут следом.

Минобороны Германии также заинтересовано в развитии космической программы. Помимо инвестирования в размере $110 млн в Isar, RFA и Hylmpulse, государство также является лидирующим вкладчиком программы ЕКА European Launcher Challenge, которая направляет деньги ракетным стартапам из Европы. Пока что Германия — единственная европейская страна, где таких компании две. Страны-члены ЕКА одобрили транш в размере почти $1,1 млрд (или 902 млн евро) в прошлом году, и 40% из них предоставила Германия.

Второй по объему вкладчик в European Launcher Challenger. Испания поддерживает собственное предприятие — PLD Space. Компания занимается разработкой маленького носителя спутников под названием Miura 5, чьи демонстрационные полеты начнутся позже в 2026-м. В последний раз PLD Space привлекала средства частных инвесторов два года назад; тогда она отчиталась о получении вкладов на сумму свыше $140 млн. Инициатива ЕКА удвоит эту сумму, не говоря уже о прямом финансировании со стороны правительства Испании.

Великобритания

Позиция Великобритании в списке участников космической гонки шаткая из-за коллапса шотландской компании Orbex. После 10 лет деятельности она вошла в слушания о банкротстве на фоне неудачной попытки привлечь инвестиции. Orbex так и не добилась каких-либо значимых успехов несмотря на $175-миллионный вклад от частных и открытых инвесторов. Тем не менее, она была крупнейшей компанией своего рода в Великобритании. Skyrora, другой шотландский стартап, выразил интерес к покупке ассетов Orbex, включая землю, которая предназначалась для строительства частного космопорта.

Еще в начале прошлого года правительство Великобритании анонсировало прямой вклад в размере $27 млн (или 20 млн фунтов стерлингов) в разработку спутникового носителя Orbex. А в ноябре государство направило на нужды European Launcher Challenge $170 млн. Чиновники, скорее всего, догадывались о скорой кончине Orbex, и потому 80% фондовых денег не распределены. Пока неясно, как Великобритания собирается разделить оставшийся бюджет.

Канада в ноябре 2025-го заявила, что собирается потратить примерно $130 млн на нужды запуска спутников собственными силами. Инициатива признана ускорить продвижение канадских аэрокосмических технологий; в идеале правительство хочет получить ракеты, способные выводить «легкие грузы» на орбиту к 2028-му. Более половины объявленного бюджета пойдет на конкурс, в рамках которого канадские власти собираются предлагать гранты избранным кандидатам. В Канаде есть ряд стартапов, работающих над коммерческими ракетами, но пока ни одна из них не приблизилась к попытке орбитального запуска.

В Австралии существует лишь один стартап, у которого есть реальные шансы вывести на орбиту спутник в ближайшем будущем. Компания Gilmour Space провела первый тестовый пуск в июле 2025-го, но ракета «забуксовала», оторвавшись от пусковой площадки. Перед этим Gilmour привлекла примерно $90 млн, преимущественно от венчурных фирм. Но в январе 2026-го компания более чем утроила эту цифру, причем ведущим вкладчиком стала National Reconstruction Fund Corporation — организация, учрежденная правительством страны. NRFC заявила, что выделила на разработку ракеты Eris более $50 млн, которые также направятся на масштабирование производства и расширение космодрома в Квинсленде.

Самая густонаселенная страна в Латинской Америке очень давно пытается добиться возможности самостоятельно запускать спутники. Первые подвижки в этом направлении начались еще в 1980-х, но они не привели к успеху; в одном случае исход даже был фатальным. Ракета VLS-1 взорвалась на земле в 2003-м; жертвами стали 21 человек, работавших на площадке. Трагедия привела к тому, что бразильское правительство закрыло проект VLS и решило перебросить усилия на разработку менее мощной ракеты для запуска микроспутников.

Новая ракета, VLM, разрабатывается Бразильским космическим агентством и ВВС страны в партнерстве с Германией, но со времен пробного запуска двигателя в 2021-м признаков прогресса не было. Компания, работавшая с правительством над VLM, подала документы на банкротство в 2022-м, и ее будущее выглядит сомнительным на фоне реструктуризации.

Похоже, лучший выход из ситуации — разработка новой ракеты путем сотрудничества между частным и государственным секторами. Через правительственное агентство Бразилия согласилась предоставить $30-40 млн национальному индустриальному консорциуму, который занимается микроракетой LMBR. Она регулярно публикует отчеты о прогрессе, но близки ли первые испытания — нельзя сказать.