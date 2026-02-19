Учёные нашли кольцо шведской королевы в гробнице под крысиным гнездом

Учёные нашли кольцо шведской королевы XVII века Катарины Монсдоттер в её гробнице под крысиным гнездом, пишет Yle.

«В кафедральном соборе Турку была сделана историческая находка. Обнаружено золотое кольцо королевы Катарины Монсдоттер (1550–1612)», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что историческая реликвия покоилась под крысиным гнездом. Оно застряло на одной из костей пальца королевы.

