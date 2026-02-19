Создатель средств блокировки интернета в России вернется к иностранному софту

Российская компания «РДП Энтерпрайз», принадлежащая структурам «Ростелекома», перенесет корпоративные электронные почтовые ящики с российской платформы CommuniGate Pro на американскую Microsoft Exchange 2019. Об этом со ссылкой на документы по поиску подрядчика для выполнения работ сообщает CNews.

© Lenta.ru

Итоги выбора подведут уже в феврале, а миграция должна состояться в сжатые сроки. В «Ростелекоме» подтвердили планы, объяснив переход экономической целесообразностью и подчеркнув, что заказчик — коммерческая компания, обслуживающая частный сектор, поэтому для нее приоритетом является финансовая эффективность.

«РДП Энтерпрайз» специализируется на создании инновационного программного обеспечения (ПО) и программных аппаратных комплексов (ПАК) для обработки сетевого трафика. В рамках реорганизации бизнеса она отпочковалась от основного производителя средств блокировок интернета для государственного сектора компании «РДП.РУ».

Нынешним владельцем прав на почтовый сервер и коммуникационную платформу CommuniGate Pro выступает АО «СБК». Гендиректор компании Дмитрий Старовойтов объяснил, что «РДП Энтерпрайз», скорее всего, пользовалась старой версией CommuniGate Pro, которая была создана еще АО «Сталкерсофт» и с 2023 года не обновлялась.

По его мнению, к настоящему времени у российских заказчиков нет необходимости переходить на иностранное ПО, в том числе, из-за рисков безопасности и существование достойных российских альтернатив. Кроме того, Microsoft уже прекратила поддержку Microsoft Exchange Server 2019 в октябре 2025 года.

Ранее опрос показал, что использовать иностранное корпоративное ПО продолжают более 70 процентов российских компаний. Почти половина из них объясняют свой выбор тем, что отечественного аналога продукта с необходимыми функциями не существует или он значительно дороже иностранного решения.