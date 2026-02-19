Маск построит на Луне гигантскую катапульту

На прошлой неделе Илон Маск объявил о планах SpaceX построить на Луне завод для производства спутников с ИИ и запустить их с помощью катапульты. Он считает, что в течение 2-3 лет самый дешевый способ создания вычислительных мощностей будет в космосе, передает space.com.

Маск подтвердил эти планы на собрании сотрудников xAI. Он отметил, что новая ракета SpaceX Starship сможет доставлять огромные грузы на Луну и создавать там постоянное поселение. Заводы на Луне смогут использовать местные ресурсы для производства спутников.

Идея масс-драйверов для запуска грузов с Луны была предложена еще в 1970-х Джерардом О’Нилом. В 2023 году Роберт Питеркин из General Atomics подтвердил перспективность таких двигателей, работающих на солнечной энергии.

Лунная экосистема будет зависеть от поставок с Земли, но Starship сможет доставить 100 тонн груза. Луна богата ресурсами, включая кремний, титан, алюминий, железо и воду, что позволит создать эффективную систему запуска и заправки космических аппаратов.