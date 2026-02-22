По приказу короля: как работала придворная разведка Каролингов

К концу VIII века главный советник короля Карла Великого, Адальгард Корбийский, написал справочник для администраторов, которым предстояло править Италией. Книга под названием «Об организации дворца» позволяет взглянуть на то, как была устроена военная разведка во времена рода Каролингов. Портал medievalists.net рассказал, как работала разведка королей.

© Unsplash

Адальгард обозначил несколько ключевых методом, которыми королевский двор может добывать информацию о широком ряде факторов, включая военные угрозы. Он сделал акцент на том, что любой, кто прибывал ко двору из приграничного региона, должен был пройти допрос по поводу того, что происходило в соседних землях. Отдельное внимание аббат советовал уделять подданным франков, которые платили подати. Правителя стоило предупредить как можно раньше, если эти люди проявляли недовольство и потенциально готовились к восстанию.

По той же логике люди, путешествовавшие земли за пределами власти франков, должны были допрашиваться на предмет любой полезной информации. Их слова могли вскрыть не только признаки враждебности среди чужеземных народов, но и детали о транспортных маршрутах, источниках воды и других аспектах топографии, которые пригодились бы Каролингам при возможном вторжении.

Хотя гости двора и люди с приграничных рубежей ситуативно могли быть полезными источниками информации, Адальгард акцентировал внимание на роли экспертов при планировании военных действий. Он называл специальных советников правителей термином praecipui consiliarii — то есть, люди со специфической экспертизой в той или иной сфере. Если говорить конкретно о военных силах, то он подразумевал мужчин, знающих определенные земли.

Адальгард рекомендовал, чтобы каждый год в начале зимы правитель созывал специальную группу планирования — magistratus. Она отвечала за разработку информации об актуальных и текущих соперниках с целью планирования военных действий. Члены magistratus должны были излагать свои рекомендации в документах под названием capitula — тем же словом называли мандаты, издаваемые каролингскими королями. Кроме того, монах настаивал на абсолютной секретности: каждый член совета должен был хранить содержание документа в тайне, чтобы ни один тайный план правителя не утек врагам.

Нарративные источники из начала IX века многое говорят о типе людей, которых Адальгард расценивал как подходящих кандидатов на должность особых советников. Так, в биографии Людовика I Благочестивого упоминается, что император регулярно созывал командиров с границ ко двору, чтобы те докладывали о состоянии военных операций. И якобы однажды один такой командир, граф Нанта Ламберт I, убедил королевский двор в необходимости военной кампании.

Помимо этого, автор биографии, бывший королевский чиновник Эрмольд Нигелл, поделился множеством деталей о том, какую информацию советники предоставили на ежегодном собрании в начале 801 года. Тогда Карл Великий планировал покорить регион, который позже стал Каталонией, и крепость Барселона. Например, один из советников, граф Гильом Желонский, презентовал подробный доклад о развертывании мусульманских сил в Испании. Он собрал данные о фортификациях гарнизона мусульман и самых безопасных маршрутах, по которым можно перемещать войска на их территории. Именно этому докладу Нигелл приписывает успех похода на Барселону.

Сын Людовика I Благочестивого, Людовик II Немецкий, тоже уделял много внимания сбору информации. В его случае, до наших времен дошел не пересказ работы советников, а своего рода «готовый продукт» агентов, работавших по приказу короля. Восточная граница королевства Людовика II простиралась почти на 1 000 километров от реки Эльбы до Изара. На протяжении практически всей границы он мог столкнуться с враждебными (или потенциально враждебными) войсками, в связи с чем король регулярно отправлял в этот регион войска.

Для того, чтобы подготовиться к этим кампаниям, почти целиком сосредоточенным на осадах, Людовик II требовал подробных отчетов о состоянии военных ассетов врага. Один из таких текстов сохранился до современности — «Описание фортов и регионов к северу от Дуная» иногда ложно приписывают перу некоего баварского географа. Итого в документе перечислены 246 точек. Активные раскопки этих локаций археологами показали, что многие фортификации изначально были возведены в начале или середине IX века.