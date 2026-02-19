Свежий снимок инопланетной 3I/ATLAS встревожил ученых

Астрономы международного проекта Virtual Telescope Project опубликовали свежий снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS. Снимок, опубликованный на сайте проекта, свидетельствует, что космическое тело начало значительно терять яркость по мере удаления от Солнца и Земли.

© The Virtual Telescope Project

Изображение получено Джанлукой Маcи с помощью комплекса Celestron C14 в минувшее воскресенье, 15 февраля. Астроном использовал метод объединения десятка 120-секундных экспозиций, чтобы запечатлеть 3I/ATLAS. На кадре комета видна как едва заметное пятно, что резко контрастирует с ее обликом на пике активности.

3I/ATLAS начал затухать по мере отдаления от Солнца. Чем больше дистанция, тем меньше звезда воздействует на тело и разогревает ледяное ядро. Интенсивность выброса газов и пыли снижается, а объект все менее различим даже для мощных телескопов.