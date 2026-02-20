Обнаружен первый Android-троян, которым управляют через Gemini

Исследователи из антивирусной компании ESET обнаружили первый Android-зловред, который использует Google Gemini не просто как вспомогательный инструмент, а прямо в процессе выполнения атаки. Новый троян получил название PromptSpy.

Главная особенность PromptSpy в том, что он привлекает генеративный ИИ для навигации по интерфейсу смартфона и закрепления в системе.

Зловред отправляет Gemini XML-дамп текущего экрана с описанием всех элементов интерфейса: текста, типа кнопок и их расположения. В ответ модель выдаёт пошаговые инструкции в формате JSON, куда нажать и что сделать дальше.

Таким образом троянец добивается того, чтобы его приложение оставалось «закреплённым» в списке недавних приложений и его нельзя было просто закрыто свайпом. Такой подход делает вредонос более универсальным, поскольку он может адаптироваться к разным версиям Android, оболочкам и размерам экранов без жёстко прописанных координат.

После закрепления PromptSpy разворачивает встроенный VNC-модуль и получает полноценный удалённый доступ к устройству. Он умеет перехватывать ПИН-код и пароль экрана блокировки, записывать видео с экрана, делать скриншоты и собирать информацию об устройстве.

Для взаимодействия используется сервер управления с жёстко прописанным IP-адресом, а доступ к Gemini осуществляется через API-ключ, который троян получает с сервера.

Для маскировки и защиты от удаления зловред активно использует службы доступности Android. Он накладывает невидимые оверлеи поверх интерфейса, из-за чего стандартная попытка удалить приложение оказывается бесполезной. Единственный способ избавиться от него — перезагрузить устройство в безопасном режиме и удалить программу там.

По данным ESET, кампания носит финансовый характер. PromptSpy распространяется через отдельный сайт, не связанный с Google Play. Жертвам предлагают установить «обновление» под видом приложения MorganArg (имитация JPMorgan Chase Argentina). После установки дроппер запрашивает разрешение на установку приложений из неизвестных источников и подтягивает основной зловред.

Интересно, что в коде обнаружены строки отладки на упрощённом китайском языке, что может указывать на китайскоязычную среду разработки. PromptSpy считается более продвинутой версией другого Android-зловреда — VNCSpy, образцы которого появились в VirusTotal в прошлом месяце.