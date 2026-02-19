Ученые узнали, спасет ли Землю от астероида ядерный заряд

Международная команда ученых и стартап OuSoCo провели уникальный эксперимент, пытаясь определить, поможет ли спасти Землю атака астероида ядерным оружием. Об этом пишет Ixbt.com.

Исследование было проведено на ускорителе SPS в CERN. Ученые планировали узнать, как материал астероида поведет себя при мощном ядерном воздействии, использовав в качестве образца фрагмент железного метеорита Campo del Cielo.

«Его облучили 27 короткими импульсами протонного пучка с энергией 440 ГэВ, имитируя условия, близкие к ядерному взрыву в космосе. За процессом следили с помощью виброметров и температурных датчиков, а затем исследовали внутреннюю структуру метеорита», - говорится в статье.

Выяснилось, что материал не разрушился, а проявил «самостабилизирующееся» поведение. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что металлические астероиды можно сбивать с курса, не опасаясь их раскалывания и падения на Землю.

Однако знаменитый Чиксулуб (Chicxulub), уничтоживший динозавров, был каменистым, и пока неизвестно, как на нем сработает ядерный заряд, отмечает издание.

Ранее китайской космической миссии «Чанъэ-6» впервые удалось доставить образцы с обратной стороны Луны. Изучив материалы из кратера «Бассейн Аполлона», ученые обнаружили семь микроскопических фрагментов камней, которые не являются частью естественных образцов, сформированных на поверхности спутника Земли. Они предположили, что эти фрагменты являются остатками древних астероидов, которые врезались в Луну миллиарды лет назад.