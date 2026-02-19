Динозавр с климат-контролем: зачем трицератопсу понадобился огромный нос

Для создания такого гиганта, как трицератопс, природе пришлось проявить изобретательность, пишет ZME Science. Ученые из Токийского университета выяснили, что гигантский нос этого динозавра функционировал как радиатор для его мозга.

Трицератопс известен своей головой с тремя рогами, но внутренняя анатомия его черепа долгое время оставалась загадкой. Новое исследование выявило скрытую систему охлаждения внутри массивного черепа рогатого динозавра.

Для палеонтологов огромные размеры его головы представляли собой серьезную проблему в области теплотехники. Как охладить мозг внутри гигантского костного шлема? Изучая окаменелости с помощью компьютерной томографии, ученые обнаружили, что трицератопс обладал уникальной сетью нервов и кровеносных сосудов в своем огромном носу, который одновременно служил мощным кондиционером.

Научный сотрудник Токийского университета Сейширо Тада рассказал, что у большинства рептилий нервы и кровеносные сосуды достигают ноздрей от челюсти и носа. Но у трицератопсов форма черепа блокировала путь от челюсти, поэтому нервы и сосуды проходили через носовую ветвь.

Чтобы заглянуть внутрь твердых, как камень, окаменелостей динозавра, команда ученых использовала микрокомпьютерную томографию высокого разрешения для сканирования предчелюстной кости (кости на самом кончике верхней челюсти). Образец был получен в формации Хелл-Крик в США. Исследование позволило ученым увидеть едва заметные внутренние каналы, по которым когда-то проходили нервы и кровеносные сосуды.

Носовая область трицератопса в ходе эволюции стала настолько гипертрофированной, что костная структура буквально блокировала стандартный путь для челюстного нерва. Но эволюция нашла обходной путь. Анатомия динозавра предполагает, что нерв, обычно отвечающий за носовую полость (латеральный носовой нерв), расширил свою зону действия, взяв на себя функцию обеспечения чувствительности кончика этого своеобразного «клюва».

«По сути, ткани трицератопса эволюционировали таким образом, чтобы поддерживать его большой нос. Я понял это, когда собирал воедино напечатанные на 3D-принтере детали черепа трицератопса», - заявил Тада.

Речь идет о фундаментальной реорганизации черепной нервной системы, которая, по-видимому, является уникальной среди рептилий. В исследовании также рассматривался вопрос, почему этим животным вообще понадобились такие огромные носы. Ответ, вероятно, кроется в терморегуляции.

Крупные животные постоянно борются с законами физики: они выделяют много тепла, которое трудно сбросить. Для динозавра с такой большой головой, плотно защищенной костями и кератином, перегрев мозга представлял реальную опасность.

Исследователи обнаружили на носовых костях родственных рогатых динозавров гребни, которые очень напоминают места прикрепления дыхательных носовых раковин у современных птиц. Носовые раковины представляют собой сложные, спиралевидные структуры из кости или хряща, покрытые влажной тканью. Они действуют как радиатор в автомобиле, увеличивая площадь поверхности для прохождения воздуха. Это обеспечивает теплообмен и удержание влаги. Ученые считают, что по-похожему принципу работал и нос трицератопса.