Глава ФСБ ответил на вопрос о переговорах с Дуровым

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что его ведомство сейчас не ведет никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым, хотя раньше такие контакты были.

«Мое ведомство никаких переговоров с Дуровым сейчас не ведет. Раньше вели, ни к чему хорошему не привело», — отметил глава ФСБ в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

Накануне глава глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что через Telegram было совершено 150 тысяч мошеннических преступлений, более 30 тысяч из которых, по его данным, связаны с диверсиями и терактами. Он добавил, что после введения ограничений на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) количество преступлений с использованием цифровых сервисов сократилось на 23%. Кроме того, по его словам, у иностранных спецслужб есть доступ к переписке пользователей.

В августе 2025 года Роскомнадзор ввел ограничения на звонки в Telegram, объяснив это борьбой с преступной деятельностью. В феврале 2026 года россияне начали жаловаться на сбои в работе приложения, а 10 февраля РКН заявил, что Telegram не принимает реальных мер для борьбы с мошенниками, не защищает персональные данные пользователей и нарушает российские законы. Ведомство пообещало вводить «последовательные ограничения», чтобы изменить это.