Глава ФСБ ответил на вопрос о переговорах с Дуровым

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что его ведомство сейчас не ведет никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым, хотя раньше такие контакты были.
Накануне глава глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что через Telegram было совершено 150 тысяч мошеннических преступлений, более 30 тысяч из которых, по его данным, связаны с диверсиями и терактами. Он добавил, что после введения ограничений на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) количество преступлений с использованием цифровых сервисов сократилось на 23%. Кроме того, по его словам, у иностранных спецслужб есть доступ к переписке пользователей.
В августе 2025 года Роскомнадзор ввел ограничения на звонки в Telegram, объяснив это борьбой с преступной деятельностью. В феврале 2026 года россияне начали жаловаться на сбои в работе приложения, а 10 февраля РКН заявил, что Telegram не принимает реальных мер для борьбы с мошенниками, не защищает персональные данные пользователей и нарушает российские законы. Ведомство пообещало вводить «последовательные ограничения», чтобы изменить это.