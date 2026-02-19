Можно ли пользоваться батарейками после истечения их срока годности

18 февраля отмечался День батарейки — в этот день родился итальянский физик Алессандро Вольта, создатель первого гальванического элемента. Современные батарейки работают по тому же принципу: внутри происходит химическая реакция, создающая электрический ток. Ученые Пермского Политеха рассказали, как устроены батарейки, почему они со временем теряют заряд и можно ли пользоваться батарейками после истечения срока годности и как их правильно утилизировать. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как объяснил кандидат технических наук, доцент ПНИПУ Александр Семенов, внутри элемента находятся анод, катод и электролит.

«На аноде возникает реакция окисления: атомы металла отдают электроны и превращаются в положительные ионы. Электроны движутся по внешнему контуру к катоду, где происходит реакция восстановления. Так возникает разность потенциалов — напряжение», — рассказал эксперт.

Со временем анод разрушается, катод покрывается продуктами реакции, и батарейка теряет способность выдавать нужное напряжение.

«Этот процесс необратим, поэтому обычную батарейку зарядить нельзя. Кроме того, даже без нагрузки происходит саморазряд — медленные химические изменения внутри корпуса», — отметил Семенов.

По словам кандидата технических наук Николая Павлова, солевые батарейки (маркировка R) подходят только для простых приборов.

«Это часы, пульты, калькуляторы. Они дешевы, но имеют высокую скорость саморазряда и чувствительны к холоду», — поясняет он.

Ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Никита Фаустов добавил: «При интенсивной нагрузке цинковый корпус может разрушаться, что приводит к протечке и повреждению прибора».

Щелочные батарейки (LR) служат дольше — до 5–7 лет — и устойчивы к температурам до −20 °C.

«Их емкость в разы выше за счет порошкообразного анода, который увеличивает площадь реакции», — говорит Фаустов.

Именно такие элементы рекомендуют для игрушек и фонариков.

Литиевые батарейки (CR) — самые мощные среди одноразовых.

«Они поддерживают стабильное напряжение до 12 лет и подходят для техники с неравномерным энергопотреблением или для приборов, от которых зависит безопасность человека», — объяснил Фаустов.

Однако, по словам Павлова, «их стабильное напряжение резко падает в конце срока службы, поэтому без индикатора сложно понять, сколько заряда осталось».

Серебряно-цинковые батарейки (SR) обеспечивают максимально стабильное напряжение.

«В процессе разряда катод становится более проводящим, что позволяет сохранять почти неизменное напряжение до конца службы», — подчеркнул Семенов.

Такие элементы применяются в кварцевых часах, слуховых аппаратах и даже в космической технике.

Использовать батарейки после истечения срока годности эксперты не советуют.

«Просроченные элементы могут разгерметизироваться, а электролит — повредить устройство и представлять опасность для здоровья», — предупредил Фаустов.

Эксперты напомнили: правильный выбор типа батарейки продлевает срок службы техники, а ответственная утилизация снижает вред для окружающей среды.