Следы атаки тираннозавра на жертву нашли в редкой окаменелости

Окаменелость, выставленная в Музее Скалистых гор в США, продемонстрировала редкую сцену охоты хищного динозавра. Это череп эдмонтозавра (представителя семейства утконосых динозавров), в котором застрял зуб тираннозавра. Окаменелость обнаружили в 2005 году в формации Хелл-Крик в Восточной Монтане. Ее возраст оценили в 66 миллионов лет – это самый конец эпохи динозавров.

Ученые отметили, что следы укусов на костях динозавров встречаются довольно часто. Но обнаружить вросший зуб удается лишь в единичных случаях. Исследование помогло не только идентифицировать участников схватки, но и раскрыть ее подробности.

Так, зуб наиболее точно соответствовал зубу тираннозавра. Он застрял в лицевой части черепа – хищник укусил жертву за морду. Признаков заживления палеонтологи не заметили. Значит, эдмонтозавр уже был мертв во время укуса или погиб непосредственно в результате нападения.

Укус оказался достаточно мощным, чтобы зуб тираннозавра откололся от кости. Ученые отметили, что это свидетельство применения «смертоносной силы», сообщает PeerJ.

Пищевые привычки тираннозавров, которые считаются одним из наиболее свирепых хищников в истории Земли, были предметом изучения и дискуссий на протяжении десятилетий. Находка из формации Хелл-Крик дает еще одно представление о его поведении.

