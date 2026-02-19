Из-под антарктического льда достали керн возрастом 23 млн лет

Международная команда исследователей пробурила под Западно-Антарктическим ледовым щитом керн осадочных пород длиной 228 метров, ставший крупнейшим из когда-либо полученных подо льдом.

© Naukatv.ru

Керн был извлечен на леднике Крари и охватывает историю региона примерно за 23 миллиона лет, предоставляя уникальное окно в прошлое Земли.

«Эти данные позволят получить критически важную информацию о том, как ледовый щит Западной Антарктиды и шельфовый ледник Росса могут реагировать на температуру выше 2°C. Слои фиксируют периоды, когда средняя глобальная температура была значительно выше доиндустриального уровня», — пояснил Хув Хорган, сопредседатель проекта.

Антарктида как машина времени

Западно-Антарктический ледовый щит — ключевой фактор уровня мирового океана. Полное его таяние поднимет воду на четыре-пять метров, что затопит прибрежные города, включая Нью-Йорк, Мумбаи и Лондон. До сих пор прогнозы опирались на косвенные данные — спутниковые наблюдения и измерения океана. Новый керн дает прямые геологические доказательства, показывающие, как ледяной покров изменялся в течение миллионов лет.

Что показывает керн

Керн состоит из чередующихся слоев мелкозернистого ила, плотного гравия и крупных камней. Эта структура отражает изменения окружающей среды: периоды спокойного осадконакопления сменяются бурными ледниковыми фазами.

«Мы наблюдали слои, характерные для современного ледникового покрова, и одновременно отложения, свойственные открытой воде и шельфовым ледникам, от которых откалываются айсберги», — рассказала Молли Паттерсон, профессор геологии Бингемтонского университета.

Присутствие окаменелостей морских организмов и фрагментов раковин подтверждает, что сейчас замерзший регион когда-то был свободным от льда океаном.

Эти данные предоставляют новые доказательства того, что шельфовый ледник Росса в прошлом уже испытывал частичные обрушения. Понимание этих процессов помогает спрогнозировать реакцию ледового щита на современное глобальное потепление.

Сложность бурения

Работа заняла три года. Скважина глубиной 523 метра пробурена горячей водой, а более 1300 метров специализированных труб были проложены до морского дна. Ранее миссии не удавались из-за суровых климатических условий и технических проблем.

«До этого самые длинные керны подо льдом не превышали десяти метров. Мы превысили 200 метров — это настоящий прорыв для антарктических исследований», — отметила Паттерсон.

Керн извлекался сегментами по три метра, что позволило сохранить последовательность слоев и тщательно исследовать их состав. Анализ включает ила, гравия и включений камней, фиксирующих изменения ледниковой активности и морского уровня.

Прогноз будущего

Исследователи изучают, какие экологические и климатические факторы приводили к историческим отступлениям ледника. Эта информация позволяет уточнить, насколько близок современный ледовый щит к аналогичным изменениям и как быстро может произойти его частичное или полное таяние.