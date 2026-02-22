Легенда о Саймоне: как маленький кот спас экипаж британского корабля

История знает немало случаев, когда простые животные становились орденоносными героями. Пожалуй, один из самых известных — кот по кличке «Непотопляемый Сэм», переживший гибель аж трех кораблей. Но он — не единственный, о чьей карьере можно слагать легенды. Портал popsci.com рассказал об истории Саймона — котика из Гонконга, спасшего британцев на реке Янцзы.

Однажды, в марте 1948-го, британский матрос Джордж Хикинботтом прогуливался по докам в Гонконге. Там 17-летний моряк заметил маленького черно-белого котика, и решил тайком пронести тощего, голодного бедолагу на борт своего корабля — HMS Amethyst. Его не стали наказывать: на кораблях кошки всегда были нужны для охоты на грызунов. Поэтому скоро новый член экипажа, которого назвали Саймоном, приступил к работе — но он наверняка не подозревал, какая бурная карьера ему предстоит.

В 1949-м Китай приближался к завершению гражданской войны. Британское правительство отправило Amethyst, чтобы сменить на вахте другой корабль, HMS Consort, который базировался в Нанкине для защиты и эвакуации сотрудников посольства Великобритании. Напряжение было высоким; ожидалось, что силы коммунистов вот-вот пересекут Янцзы, чтобы атаковать войска националистов на другом берегу.

Утром 20 апреля с северного берега реки на Amethyst обрушился артиллерийский огонь, прибивший корабль на мель. Дюжины членов экипажа погибли или получили серьезные травмы. Другие британские корабли, попытавшиеся прийти на помощь Amethyst, тоже понесли потери. Даже Саймон был ранен — его зацепило шрапнелью, а на спине и морде были ожоги.

За атакой последовали три месяца политического маневрирования и бесперебойного покрытия событий международными СМИ, пока Amethyst застрял на реке. Британцы утверждали, что у них было право на навигацию по Янцзы согласно договору вековой давности. Коммунисты же настаивали на том, что корабль останется на месте до тех пор, пока Британия не признает ответственность за вход в зону активных боевых действий.

Пока мертвых и раненых отгружали на берег, матросы, оставшиеся на борту Amethyst, застряли в незавидном положении. Они изнывали от жары и опасались нападения с берега, не говоря уже о том, что запасы провианта истощались. Дипломатические переговоры между Британией и Китаем раз за разом проваливались.

Тут экипаж и выручил Саймон. Хотя его увечья были серьезными, матросы с удивлением наблюдали, как кот упорно вылизывал свои раны и возвращался к работе — охоте на крыс, грозивших пожрать провиант. По словам историков, он был эксцентричным товарищем. Саймон любил спать в шляпах офицеров и оставлял мертвых грызунов в ботинках матросов. Даже когда страдая от ран, он продолжал утешать людей мурлыканьем.

Через три месяца, когда запасы пищи и воды почти подошли к концу, запертый корабль решился на отчаянный шаг. Под покровом ночи 30 июля 1949-го Amethyst потушил огни и пошел следом за китайским торговым кораблем. Артиллерия открыла огонь по обеим — но попали снаряды именно по китайскому. Британцы же смогли скрыться в Южно-Китайском море.

В Гонконге моряков встретили как героев — и Саймон был одним из них. Фотографии черно-белого котика заполнили газетные полосы по всему миру, и до порта дошли новости, что крысолов получит медаль Марии Дикин — орден для животных, учрежденным шестью годами ранее благотворительной организацией PDSA в Лондоне. Собака по кличке Пегги, еще один хвостатый член экипажа, тоже пережила трехмесячную блокаду на борту Amethyst, но «главным питомцем» корабля пресса называла именно Саймона.

2 ноября 1949-го корабль вернулся в британский порт в Плимуте, где его с почестями приняли толпы людей — их было так много, что Саймон в панике спрятался где-то в недрах палубы. После того, как зеваки разошлись, команда немного напугалась, потому что кот тайком выбрался с корабля, но вскоре он вернулся, чтобы вздремнуть. Саймон стал самой настоящей звездой — ему даже отвели отдельного «адъютанта», чтобы отвечать на письма поклонников.

Но, несмотря на свой статус орденоносного героя войны, Саймон был иностранным животным, и потому ему надлежало пройти карантин в ветеринарном госпитале. К сожалению, 28 ноября там он и погиб. На момент смерти коту, вероятно, было всего два года. В то время его смерть объясняли разными причинами, от холодного климата до перенесенных травм и таинственного воспаления кишечника. И многие скорбели о храбром коте. Саймон получил медаль Марии Дикин посмертно, а похоронили его на кладбище для животных в Илфорде, со всеми воинскими почестями. Крохотный гроб кота завернули в британский государственный флаг.

История Саймона по-прежнему способна растрогать многих по одной простой причине: люди редко ожидают храбрости от кошек, нежели от собак. Надгробие Саймона и сегодня стоит на кладбище в Илфорде; надпись на нем гласит, что кот «проявил высочайшую отвагу в инциденте на Янцзы».