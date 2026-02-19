В системе «охлаждения» SIM-карт в России выявились проблемы

Механизм 24-часового «охлаждения» SIM-карт для абонентов, возвращающихся из-за рубежа, работает с перебоями: в среднем успешно проходит лишь около половины активаций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник, близкий к топ-менеджменту одного из крупных операторов связи.

По данным издания, у части пользователей мобильный интернет и SMS после возвращения в Россию не блокируются вовсе, у других ограничения начинают действовать только спустя несколько часов после регистрации в сети. В ряде случаев абонентам не приходит сообщение со ссылкой для прохождения капчи, необходимой для восстановления полного доступа к услугам. Также зафиксированы ситуации, когда у клиентов одного и того же оператора при одинаковых условиях пребывания за границей и одновременном возвращении механизм срабатывал по-разному.

С ноября 2025 года в России действует требование о 24-часовом ограничении услуг для SIM-карт, которые использовались в роуминге либо были неактивны более 72 часов. Для досрочного снятия ограничений абоненту необходимо перейти по ссылке из SMS и подтвердить действия с помощью капчи. Альтернативный способ – звонок на специальные номера оператора.

Собеседники «Ъ» связывают сложности с большим объемом данных, которые операторам приходится обрабатывать практически в реальном времени. Система должна сопоставлять текущую регистрацию абонента в сетях 2G, 3G и 4G с историей его активности, включая факты нахождения в роуминге или длительного отсутствия действий. При этом абонент сначала допускается в сеть, а затем в асинхронном режиме корректируется перечень доступных ему сервисов, что и приводит к расхождениям. Дополнительные трудности могут возникать из-за сбоев доставки SMS и работы сайтов операторов.