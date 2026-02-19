Ученые обнаружили на Земле тревожную аномалию

Исследование британских ученых выявило аномалию: вопреки логике глобального потепления, биологическое обновление природы с ростом температуры на планете не ускорилось, а затормозилось. Скорость ротации видов в различных локальных средах уменьшилась примерно на треть по сравнению с данными 1970-х годов.

Сигнал тревожный. Ведь биологическая ротация традиционно считается индикатором живучести экосистемы. Казалось бы, рост температур должен работать как ускоритель: одни виды вымирают или мигрируют, другие - захватывают освободившиеся ниши. Однако работа британцев показала обратное. С 1970-х годов, когда климат стал быстро меняться, темпы замещения видов на коротких дистанциях в 1-5 лет начали падать. По словам авторов работы, природный "двигатель самообновления" начал попросту глохнуть.

Причину этого феномена ученые видят в сбое внутренней динамики экосистем. В норме биологические виды постоянно вытесняют друг друга в борьбе за ресурсы, даже если внешние условия стабильны. Этот процесс подпитывается за счет регионального пула видов - своего рода "запаса запчастей". Сейчас же из-за разрушения среды обитания этот резерв истощается. На место исчезнувших видов просто некому приходить, что приводит к стагнации локальных сообществ. Замедление темпов смены видов означает, что природа теряет гибкость и способность адаптироваться к изменениям. По сути, речь идет о глобальном истощении биоразнообразия, которое лишает экосистемы ресурсов для нормального функционирования и "ремонта" после внешних потрясений.

Результаты исследования опубликованы в журнале в Nature Communications.