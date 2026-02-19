Спрос на Mac mini и Mac Studio для запуска ИИ привел к их дефициту

Сроки поставки компьютеров Apple Mac mini и Mac Studio в конфигурациях с увеличенным объемом оперативной памяти существенно выросли. Основная причина проблемы связана с популяризацией ИИ, сообщает TechRadar.

© Apple

О росте ожидания поставок сообщил, в частности, генеральный директор компании Creator Buddy Алекс Финн. По его словам, если месяц назад Mac Studio можно было получить в течение двух недель, то сейчас срок ожидания достигает 54 дней. При этом отдельные конфигурации устройств фактически распроданы.

Одной из возможных причин увеличения спроса называют популяризацию ИИ-агентов, включая OpenClaw, что стимулирует пользователей выбирать компьютеры, способные обрабатывать модели непосредственно на устройстве без обращения к облачным сервисам. В этом контексте ключевым фактором становится объем оперативной памяти.

Согласно данным онлайн-магазина Apple в США, базовые версии Mac mini с чипом M4 и 16 ГБ оперативной памяти доступны для немедленной отправки. Однако модели с 24 или 32 ГБ поставляются с задержкой до трех недель. Аналогичная ситуация наблюдается и с версией с чипом M4 Pro.

В случае Mac Studio сроки ожидания еще выше. Конфигурации с чипом M4 Max и 64 ГБ предполагают доставку в течение четырех–пяти недель, версии на 128 ГБ — до шести недель. Модификация с M3 Ultra и 512 ГБ оперативной памяти также поставляется с задержкой до шести недель.

По данным отраслевых источников, растет число компаний, использующих Mac Studio для развертывания ИИ-моделей и автоматизации рабочих процессов. Компактные Mac mini с расширенной памятью также рассматриваются как относительно доступная платформа для локального ИИ.

В то же время однозначно связывать увеличение сроков поставки исключительно с ростом популярности локальных ИИ-решений пока преждевременно. На ситуацию может влиять и общая конъюнктура рынка памяти, включая ограничения в поставках чипов. В случае сохранения высокого спроса это потенциально способно привести к дальнейшему увеличению сроков доставки и, возможно, пересмотру ценовой политики высокопроизводительных Mac.