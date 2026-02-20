Раскрыты характеристики Nothing Phone (4a)

Портал Android Headlines опубликовал подробные характеристики готовящегося к выходу смартфона Nothing Phone (4a).

© Nothing

По слухам, смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и построен на базе процессора Snapdragon 7s Gen 4. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

Nothing Phone (4a) выйдет в конфигурациях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 либо 256 ГБ. Какой тип памяти получит гаджет, не уточняется.

Основная камера смартфона с разрешением 50 Мп будет дополнена телеобъективом на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим приближением и ультраширокоугольной 8-мегапиксельной камерой. Также заявлена защита корпуса по стандарту IP65. Nothing Phone (4a) будет предлагаться в черном, синем, белом и розовом цветах.

О версии Nothing Phone (4a) Pro известно меньше. По информации инсайдеров, она предложит тот же чип и аккумулятор, что и базовая модель.

Официальная презентация смартфонов и других гаджетов бренда состоится 5 марта.