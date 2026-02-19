Гендиректор Google DeepMind назвал сроки появления прогрессивного ИИ

Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис, выступая на саммите в Индии, посвященном ИИ, заявил, что мир еще не достиг цели в области искусственного общего интеллекта и назвал существующие технологии неровными.

По его словам, современные модели впечатляют своей мощью, но остаются непоследовательными: они могут решать сложнейшие задачи, но при этом допускать элементарные ошибки.

Хассабис подчеркнул, что одной из ключевых проблем является отсутствие непрерывного обучения: после тренировки системы «замораживаются» и не учатся на новом опыте, не адаптируются к контексту и не персонализируются под пользователей.

Он также отметил, что существующие модели ограничены в долгосрочном планировании и последовательном решении задач: они хорошо справляются с краткосрочными задачами, но неспособны планировать на годы вперед, как это делает человек.

Еще одним ограничением, по мнению Хассабиса, является недостаток креативности: современные системы пока не способны формулировать новые гипотезы, определять правильные вопросы и выявлять приоритетные проблемы для решения.

Несмотря на эти ограничения, Хассабис уверен в прогрессе – Artificial General Intelligence (AGI) появится в ближайшие пять – восемь лет и станет одной из самых преобразующих технологий в истории человечества, оказывая глобальное влияние на людей и общество.

Выступая на этом же саммите, глава Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что при нынешних темпах развития первые версии «истинного сверхразума» могут появиться в течение пары лет. Он сказал, что такие системы в конечном итоге могут работать лучше, чем топ-менеджеры в управлении компаниями, или даже превосходить ведущих ученых в научных исследованиях.

Ранее сообщалось, что 47% маркетологов еженедельно сталкиваются с ошибками генеративных моделей — и треть уже публиковала контент с неверными данными. Чаще всего ИИ придумывает несуществующие факты, цитаты или источники, выдает неполные ответы как полные, ссылается на уже неактуальную информацию или отвечает на вопрос, которого не существовало.