Infinix представила в России три новых смартфона NOTE 60

Infinix объявила о старте продаж в России трех новых моделей: NOTE Edge, NOTE 60 и NOTE 60 Pro. Все три устройства получили 50-мегапиксельные основные камеры, модели NOTE 60 и NOTE 60 Pro оснащены оптической стабилизацией. На это особенности не кончаются.

Смартфоны работают на XOS 16 на базе Android 16, получат три крупных обновления и пять лет патчей безопасности. Поддерживаются eSIM и «живые фото». Аккумуляторы сохраняют не менее 80% емкости даже после 2000 циклов зарядки.

NOTE 60 Pro

Модель получила процессор Snapdragon 7s Gen 4 5G. Главная «фишка» — пиксельный дисплей на задней панели. При звонке или уведомлении там загораются пиксели. Можно настроить свои узоры, анимированные эмодзи или даже играть в мини-игры. Основной 6,78-дюймовый экран имеет разрешение 1,5K, частоту 144 Гц и пиковую яркость 4500 нит. Батарея на 6500 мАч, проводная зарядка 90 Вт, есть и беспроводная 30 Вт.

Цена: от 30 999 рублей.

NOTE 60

Модель на процессоре MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G сохранила тот же большой экран, батарею 6500 мАч и металлический корпус. Вместо экрана на задней панели здесь используется подсветка Active Halo — светится по контуру камер при уведомлениях.

Цена: 27 999 рублей.

NOTE Edge

Этот смартфон для любителей компактности. Толщина корпуса — 7,2 мм, вес — 185 г. Экран AMOLED изогнутый, с разрешением 1,5K. Батарея 6150 мАч, быстрая зарядка 45 Вт. Есть защита от воды и пыли IP65 и стереодинамики.

Цена: от 21 999 рублей.