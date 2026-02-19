Нейросеть проанализировала средневековые катрены Нострадамуса и назвала точные даты новых катастроф — 2026 год станет переломным для десятков стран. Как сообщает aif.ru, новую трактовку разобрал специалист по катренам предсказателя, кандидат исторических наук Алексей Пензенский.

Анализ провела нейросеть цифровой платформы YesChat.ai. Она сопоставила катрены XVI века с текущими геополитическими трендами и выдала конкретные предсказания. Согласно отчету нейросети, главный удар придется по Великобритании: уже к концу 2026 года юго-восток страны, в том числе Лондон, будет затоплен наводнением.

Обнаружил ИИ и упоминание таинственного союза Аузония. Алгоритм связал это название с коалицией Италии, Испании и Греции. Нейросеть считает, что три страны могут объединиться для военного конфликта против Британии. Францию в 2027 году ждет утрата политической самостоятельности на фоне усиления влияния США.

Отдельное место заняла знаменитая 50-я параллель из «Письма Генриху II». ИИ увидел в этих координатах формирование нового глобального центра силы — по мнению нейросети, он будет сосредоточен вокруг Москвы.

Однако Пензенский призывает не обольщаться. Он отметил, что нейросеть создает лишь компиляцию найденной информации, а дата «2026 год» и вовсе «взята публикаторами с потолка». При этом возможное наводнение в Великобритании историк подтверждает.

«Был такой пассаж, что Британия, имеется в виду остров, а не государство, будет накрыта большой волной. Это не означает, что Британия уйдет под воду. Наводнения бывают, это достаточно частое стихийное бедствие», — заявил эксперт.

Больше всего Пензенский раскритиковал трактовку термина Аузония. Он подчеркнул, что это лишь поэтическое название Италии. Слова о 50-й параллели и «центре силы» вокруг Москвы эксперт назвал географической ошибкой, ведь Москва находится на 55-й параллели.

«Если посмотреть на упомянутый отрывок Нострадамуса, то он изложен чрезвычайно запутанным туманным языком, и все, что про него четко можно сказать, это то, что он относится ко времени непосредственно предшествующем концу света», — подчеркнул он.

При этом издание отмечает, что 2026 год упоминается и в других прогнозах. Например, бразилец Атос Саломе предсказывает раздробление Украины уже к марту 2026 года. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский также предрекал разрешение украинского кризиса именно к 2026 году, причем двумя вариантами. Если Киев все же вступит в НАТО, то РФ возьмет под контроль почти всю украинскую территорию. Если цели СВО будут выполнены, то в состав России войдут лишь ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье и Новороссия.