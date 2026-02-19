$76.1590.27

ИИ объяснил шокирующее предсказание Нострадамуса

Никита Бородкин

Нейросеть проанализировала средневековые катрены Нострадамуса и назвала точные даты новых катастроф — 2026 год станет переломным для десятков стран. Как сообщает aif.ru, новую трактовку разобрал специалист по катренам предсказателя, кандидат исторических наук Алексей Пензенский.

ИИ объяснил шокирующее предсказание Нострадамуса
© РИА Новости

Анализ провела нейросеть цифровой платформы YesChat.ai. Она сопоставила катрены XVI века с текущими геополитическими трендами и выдала конкретные предсказания. Согласно отчету нейросети, главный удар придется по Великобритании: уже к концу 2026 года юго-восток страны, в том числе Лондон, будет затоплен наводнением.

Обнаружил ИИ и упоминание таинственного союза Аузония. Алгоритм связал это название с коалицией Италии, Испании и Греции. Нейросеть считает, что три страны могут объединиться для военного конфликта против Британии. Францию в 2027 году ждет утрата политической самостоятельности на фоне усиления влияния США.

«Ключи спрятаны в России»: родственник Ванги раскрыл новое пророчество

Отдельное место заняла знаменитая 50-я параллель из «Письма Генриху II». ИИ увидел в этих координатах формирование нового глобального центра силы — по мнению нейросети, он будет сосредоточен вокруг Москвы.

Однако Пензенский призывает не обольщаться. Он отметил, что нейросеть создает лишь компиляцию найденной информации, а дата «2026 год» и вовсе «взята публикаторами с потолка». При этом возможное наводнение в Великобритании историк подтверждает.

«Был такой пассаж, что Британия, имеется в виду остров, а не государство, будет накрыта большой волной. Это не означает, что Британия уйдет под воду. Наводнения бывают, это достаточно частое стихийное бедствие», — заявил эксперт.

Больше всего Пензенский раскритиковал трактовку термина Аузония. Он подчеркнул, что это лишь поэтическое название Италии. Слова о 50-й параллели и «центре силы» вокруг Москвы эксперт назвал географической ошибкой, ведь Москва находится на 55-й параллели.

«Если посмотреть на упомянутый отрывок Нострадамуса, то он изложен чрезвычайно запутанным туманным языком, и все, что про него четко можно сказать, это то, что он относится ко времени непосредственно предшествующем концу света», — подчеркнул он.

При этом издание отмечает, что 2026 год упоминается и в других прогнозах. Например, бразилец Атос Саломе предсказывает раздробление Украины уже к марту 2026 года. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский также предрекал разрешение украинского кризиса именно к 2026 году, причем двумя вариантами. Если Киев все же вступит в НАТО, то РФ возьмет под контроль почти всю украинскую территорию. Если цели СВО будут выполнены, то в состав России войдут лишь ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье и Новороссия.