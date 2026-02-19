Российские ученые выяснили, что белухи реагируют на человеческую речь

Ученые доказали, что белухи, живущие в неволе, реагируют на человеческий голос и узнают свои имена.

Об этом РИА Новости рассказал Игорь Катин, главный специалист Базы исследования морских млекопитающих (БИММ) Приморского океанариума, где изучают звуки, издаваемые белухами.

"Коммуникативный диапазон белух намного шире, но пересекается с человеческим. Они общаются с нами в диапазоне, в котором мы их слышим. А главное мы доказали, что белухи хорошо различают человеческий голос и реагируют на свои имена. Многие звуки, которые они сейчас издают и которые мы слышим, адресованы именно человеку", - сказал Катин.

У белух, живущих на БИММ, происходит социализация и часть этого процесса - человек. По словам ученого, у этих млекопитающих есть особый вид звуков, так называемая подпись, которой они обозначают себя на больших расстояниях.

"Это очень индивидуальные сигналы. Кроме того, это высокосоциальные животные, и в естественной среде они образуют группы. В семьях у них даже есть собственные диалекты", - отметил ученый.

На Базе живет социально сложившаяся группа белух. Это не семья, но они общаются между собой, и у них выстроились иерархические отношения. Белухи чутко реагируют на условия неволи и в отсутствии необходимости не используют сигналы, которые их сородичи посылают в естественных условиях на большие расстояния.