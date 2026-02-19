В том числе к ним нет доступа иностранных спецслужб.

Так представители сервиса ответили на запрос Reuters.

«Утверждение российских властей о взломе нашей системы шифрования — это преднамеренная выдумка, призванная оправдать запрет мессенджера», — отмечается в заявлении.

Накануне о доступе спецслужб других государств к перепискам Telegram сообщал министр цифрового развития России Максут Шадаев. По его словам, сейчас в сервисе замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается.