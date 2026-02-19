Ученые уточнили возраст черепов древних людей из Китая

Ученые в ходе нового исследования уточнили возраст трех черепов Homo erectus (человека прямоходящего), ранее обнаруженных в Китае. Оказалось, что им около 1,8 млн лет, то есть они на 600 тысяч лет старше, чем считалось ранее. Таким образом, их могут признать древнейшими свидетельствами обитания наших древних родственников гоминидов в Восточной Азии. Также результаты исследования могут изменить представления о времени появления Homo erectus, что, как считается, произошло около 2 млн лет назад в Африке.

Долгое время Homo erectus считался первым гоминидом, покинувшим Африку. Окаменелости возрастом от 1,78 до 1,85 миллионов лет, найденные на раскопках в Дманиси, являются самыми ранними свидетельствами присутствия человека в Азии. Но недавно на раскопках в Китае были найдены каменные орудия возрастом 2,1 2,43 млн лет. Это открытие поставило общепризнанную хронологию под сомнение.

Черепа из уезда Юньсянь были обнаружены в 1989 2022 годах. Авторы исследования применили новый научный метод для их датировки. Они использовали датирование космогенными нуклидами, чтобы определить возраст кварца, найденного в тех же отложениях, что и черепа. Измерение периода полураспада двух химических элементов, алюминия-26 и бериллия-10, показало, сколько времени прошло с тех пор, как кварц подвергался воздействию космических лучей.

Метод показал, что окаменелостям гоминида около 1,77 млн лет. Эта дата близка к возрасту окаменелостей из Дманиси. Ученые пришли к выводу, что H. erectus относительно быстро распространился по Азии. Но мозг юньсяньских особей был крупнее, на что указали размер и форма черепов. Находка свидетельствует о значительных различиях у ранних гоминидов за пределами Африки.

Ученые предположили, что H. erectus появились раньше, чем считалось около 2,6 млн лет назад. Возможно, группа из Юньсяня могла дать начало денисовцам, которые возникли 1,2 млн лет назад, сообщает Science Advances.

