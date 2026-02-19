Подводный шум в полярных морях достиг опасного предела

Арктика долго считалась одним из самых тихих мест на планете, однако новое исследование, опубликованное в журнале npj Acoustics, разрушает этот миф, пишет Greenmatters. Анализ данных за последние десять лет показал, что подводная звуковая среда канадской Арктики стала значительно громче и разнообразнее.

Эти изменения напрямую связаны с глобальным потеплением и несут серьезную угрозу как для морских обитателей, так и для коренных народов Севера.

Лед уходит — шум приходит

Исследовательская группа под руководством доктора Филиппа Блонделя из Университета Бата (Великобритания) проанализировала десятилетний архив подводных записей из залива Кембридж-Бей. Выяснилось, что акустический ландшафт региона претерпел масштабную трансформацию. Главная причина — стремительное сокращение ледяного покрова.

«Потепление в Арктике происходит в три раза быстрее, чем в среднем по миру. Лед тает раньше и замерзает позже, — поясняет доктор Блондель. — Это открывает путь для активной деятельности человека. Там, где раньше стоял непроходимый лед, теперь свободно курсируют суда».

Основными источниками антропогенного шума стали крупные сухогрузы, ледоколы, моторные лодки, снегоходы и даже пролетающие над акваторией самолеты. При этом гул двигателей накладывается на естественные звуки разрушающегося и трескающегося льда, создавая в океане настоящую «акустическую канонаду».

Удар по экосистеме и традициям

Для обитателей Арктики, таких как киты и тюлени, звук — это основной инструмент выживания. Они используют его для навигации, общения, охоты и своевременного обнаружения хищников. Постоянный техногенный шум дезориентирует животных, вынуждая их покидать привычные места обитания. Это нарушает баланс всей экосистемы и ставит под удар выживание ключевых видов.

Пострадали и интересы коренных общин. Традиционный промысел — охота и рыболовство — становится все более непредсказуемым. Из-за подводного гула животные становятся пугливыми и осторожными, что лишает местных жителей привычных источников пропитания.

Проблема «невидимого» шума

Большинство организаций полагаются на спутниковое отслеживание, однако частотные диапазоны, установленные международными регуляторами, не фиксируют значительную часть шумов. Суда и самолеты производят звуковые сигнатуры на частотах, которые просто не попадают в текущие отчеты. Ученые призывают международные организации пересмотреть стандарты мониторинга.

«Правила, применимые к открытым водам Европы, не работают в полярных морях, где акустика сильно зависит от наличия ледяного панциря», — утверждают авторы работы.

Филипп Блондель подчеркивает, что цель ученых — не запретить любую деятельность, а научиться ее контролировать. Например, небольшие рыболовецкие суда местных жителей практически не влияют на экосистему. Некоторые звуки человеческой деятельности теряются на фоне естественного грохота тающего льда или не воспринимаются слухом животных.

Точный мониторинг в широком диапазоне частот позволит выделить наиболее опасные источники шума и разработать адресные меры по защите хрупкого арктического мира, пока он окончательно не превратился в шумную индустриальную зону.