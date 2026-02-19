Японские ученые обнаружили в пруду гигантский вирус

Важный для изучения эволюции гигантский вирус открыт в Японии. Исследовательская группа, возглавляемая Токийским научным университетом и Национальным институтом естественных наук обнаружила его в пруду Ушику-нума к северо-востоку от Токио, пишет издание Mainichi.

Организм получил название «ушикувирус». Он может дать ключ к разгадке тайн эволюции, поскольку некоторые теории предполагают, что древние клетки, зараженные такими вирусами, дали начало эукариотам — формам жизни, ДНК которых содержится в клеточном ядре. Поскольку все бактерии, растения и животные являются эукариотами, изучение этих вирусов может помочь разобраться в сложных процессах эволюции.

В отличие от обычных вирусов, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть без электронного микроскопа, некоторые гигантские вирусы достаточно велики, чтобы их можно было увидеть под оптическим микроскопом, пишет газета.

Вирус признан безвредным для людей и животных.