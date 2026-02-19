В «Роскосмосе» сообщили о корректировке высоты орбиты МКС

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована, сообщили в «Роскосмосе».

© «Роскосмос»

«Двигатели корабля «Прогресс МС-32» включились в 03:57 мск, проработали 517,9 с, выдав импульс величиной 0,95 м/с», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что высота орбиты МКС увеличилась на 1,67 км и составила 422 км над поверхностью Земли.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 прибыл на Международную космическую станцию.