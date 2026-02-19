В «Роскосмосе» сообщили о корректировке высоты орбиты МКС
Высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована, сообщили в «Роскосмосе».
«Двигатели корабля «Прогресс МС-32» включились в 03:57 мск, проработали 517,9 с, выдав импульс величиной 0,95 м/с», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что высота орбиты МКС увеличилась на 1,67 км и составила 422 км над поверхностью Земли.
Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 прибыл на Международную космическую станцию.