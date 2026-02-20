Климатолог предупредил о точке невозврата для ледников Гренландии

Стремительное таяние гренландского ледникового щита, теряющего десятки миллиардов тонн льда в год, подводит планету к необратимому росту уровня Мирового океана, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Процесс исчезновения льдов набирает обороты и может стать необратимым, передает ТАСС. Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии Николай Терешонок указал на серьезность ситуации.

«Судя по публикациям ученых, таяние ледника происходит ускоренными темпами. Возможно уже близка точка невозврата», – отметил эксперт.

Специалист предупредил, что полное исчезновение ледяного панциря поднимет уровень Мирового океана на семь метров. За последнее десятилетие скорость потери массы выросла в шесть раз.

Ежегодно щит теряет около 27 млрд тонн, или примерно 30 млн тонн в час. Ранее швейцарские исследователи спрогнозировали пик таяния мировых льдов к середине текущего столетия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из США и Британии зафиксировали значительное ускорение формирования трещин в ледовом щите Гренландии.

Исследователи предупредили о риске катастрофической миграции населения из-за глобального подъема уровня моря.

Ранее ученые подчеркнули близость планеты к полной утрате гренландских ледников.