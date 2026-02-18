В Telegram появится запрет на пересылку сообщений

В бета-версии Telegram 12.5 для iOS были обнаружены новые экспериментальные функции для ограничения пересылки контента из личных чатов и интеллектуальное создание напоминаний на основе текста сообщений. Об этом сообщает портал «Код Дурова».

Первая функция позволяет пользователям запретить собеседникам копирование, сохранение и пересылку материалов из частной переписки. Настройка активируется через профиль контакта в разделе редактирования. На текущем этапе инструмент работает нестабильно и проходит тестирование.

Второе нововведение связано с автоматическим распознаванием временных формулировок. Мессенджер выделяет в тексте даты и фразы вроде «сегодня» или «завтра» и предлагает создать напоминание в один клик. В случае групповых чатов уведомление сохраняется в разделе «Избранное», что гарантирует его получение даже при отключенных уведомлениях или выходе из беседы.

Когда перечисленные нововведения появятся в стабильной сборке Telegram для iOS, Android и других платформ, не уточняется.