Ученые поставили под сомнение версию образования Средиземного моря

По данным портала PG NEWS, на протяжении долгого времени в научных кругах господствовала гипотеза о том, что примерно 5–6 млн лет назад Средиземное море почти полностью исчезло, а позже быстро наполнилось водой из Атлантики вследствие грандиозного наводнения. Тем не менее последние исследования ставят под сомнение как степень засухи, так и реальность такого катастрофического события.

Исходной точкой для традиционной модели послужили данные, собранные во время экспедиции корабля Glomar Challenger в 1970 году. При бурении дна Средиземного моря были найдены мощные горизонты эвапоритов — гипса и галита. Их интерпретировали как свидетельство почти полного высушивания моря в ходе так называемого Мессинского кризиса солёности. Позднее, согласно этой версии, Атлантика прорвалась через территорию нынешнего Гибралтара, породив колоссальный потоп.

Эта концепция долгое время считалась канонической. Но новейшие находки указывают на более сложную историю. Некоторые учёные полагают, что море не исчезало полностью, а сохранило связь с Атлантикой хотя бы в виде ограниченному притоку. По их мнению, образование эвапоритов происходило под водой за счёт концентрации рассола, без необходимости полного высыхания бассейна.

Ещё больше сомнений вызывает анализ соляных пластов на Сицилии. Циклическая структура этих отложений указывает на повторяющиеся фазы изоляции моря и восстановления связи с внешними водными массами, вызванные колебаниями климата и уровней моря. Такая картина противоречит идее единого крупного высыхания.

Надежда на существование мегапотопа через Гибралтар также ослабевает. Новые исследования в Альборанском море, проведённые с использованием глубоководных аппаратов, не нашли убедительных следов мощного затопления. Более того, в данных нет признаков глобального снижения уровня мирового океана, которое обязательно возникло бы при перемещении огромных объёмов воды из одного бассейна в другой.