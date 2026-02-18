В ледяных водах Антарктики впервые заметили крупную акулу

Ученые сняли на видео огромную акулу в водах Антарктики, где этих хищников раньше никогда не замечали, пишет Associated Press.

Эксперты всегда полагали, что обнаружить эту огромную рыбу в такой среде — невозможно, отметил автор статьи.

По его данным, акула длиной 4 м была замечена приборами возле Южных Шетландских островов, на глубине 490 метров, где температура воды составляла -1,27 градусов Цельсия.

«Мы поехали туда, не ожидая увидеть акул, потому что существует общее правило — в Антарктиде акул нет. А эта еще оказалась и огромной как танк», — отметил исследователь Алан Джеймисон.

Ученый предположил, что в антарктических водах могут обитать и другие особи, рацион которых составляют опускающиеся на дно останки китов и гигантских кальмаров.

Наличие акул никогда не было зафиксировано так далеко на юге. Вместе с тем, изменение климата и потепление океанов могут потенциально вытеснить их в холодные воды Южного полушария, заметил специалист.

Ранее сообщалось, что ихтиологи обнаружили у побережья Коста-Рики необычный экземпляр акулы-няньки с редкой золотистой окраской и белыми глазами .

Исследователи были поражены необычным видом рыбы, чья окраска напоминала спелое манго.