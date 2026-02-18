Открыта древнейшая космическая "медуза"

Команда из Университета Ватерлоо описала редкую систему, которую удалось разглядеть с помощью космического телескопа Уэбба. Наблюдения показывают её такой, какой она была 8,5 миллиарда лет назад.

Речь идёт о так называемой галактике-медузе - необычном типе, который узнают по вытянутым в одну сторону шлейфам. Эти "щупальца" состоят из межзвёздного газа и совсем молодых светил, поэтому на снимках выглядят как хвосты, тянущиеся за основным телом.

Авторы сообщают, что нашли самую древнюю "медузу" из всех, что удавалось фиксировать раньше. На неё наткнулись, когда просматривали массив данных обзора COSMOS: среди наблюдений "Уэбба" обнаружилась далёкая система, ранее не описанная, и сразу привлекла внимание.

Особенно заметны ярко-голубые узлы в шлейфах - это области, где недавно родились звёзды. Их анализ помог уточнить, как формируются такие структуры и что происходит с ними в плотной среде скоплений. Исследователи пришли к выводу, что условия в скоплениях уже тогда были достаточно жёсткими, чтобы "обдирать" галактики, причём влияние среды начиналось раньше, чем предполагали. Это, по их версии, могло внести вклад в появление большого числа "мёртвых" галактик, которые сегодня часто наблюдают в скоплениях, и даёт редкий шанс проследить, как менялись галактики в ранней Вселенной.