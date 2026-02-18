В Китае раскопали динозавра с невиданными сенсорными шипами

Палеонтологи из Национального центра научных исследований Франции описали новый для науки вид древнего травоядного ящера, останки которого нашли в Китае. Речь идет о молодом игуанодонте, сохранившемся настолько удачно, что вместе с костями уцелела и кожа - редчайшая удача, ведь мягкие ткани почти никогда не переживают десятки миллионов лет.

© Российская Газета

В этом случае в распоряжении команды оказалась окаменевшая кожа возрастом около 125 миллионов лет. Ее изучили под электронным микроскопом, и детализация оказалась поразительной: структуру удалось рассмотреть фактически на уровне клеток.

Главная неожиданность - необычные "шипы", покрывавшие тело животного. По описанию авторов, это не привычные рога и не костные пластины: образования были полыми и устроены иначе, чем любые известные прежде защитные элементы у динозавров. Новый вид получил имя Haolong dongi и жил в раннем меловом периоде.

Назначение этих наростов пока обсуждается. Самое очевидное объяснение - оборона от хищников: по логике, такая "броня" могла отпугивать нападение, как иглы у современных дикобразов. Но устройство шипов намекает, что их роль могла быть шире. В числе версий - помощь в терморегуляции и даже "чувствительная" функция: возможно, они работали как природные датчики, позволяя улавливать движения вокруг и реагировать на угрозу быстрее.