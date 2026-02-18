Астрономы показали прохождение Луны по солнечному диску во время затмения

Исследователи Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН показали в своем Telegram-канале красивое комбинированное видео, показывающее прохождение Луны по солнечному диску во время недавнего солнечного затмения.

Накануне в лаборатории рассказали, что наблюдать за редким затмением смогли лишь российская антарктическая станция Мирный и принадлежащая Австралии исследовательская антарктическая станция Дейвис.

Ученые пояснили, что ролик был смонтирован на основе кадров коронографа CCOR-1, работающего на космическом аппарате GOES-R.

«Невидимую во время затмения Луну, которая в такие моменты всегда обращена к Земле темной стороной (поскольку освещается Солнцем сзади), удается разглядеть благодаря исключительной чувствительности коронографа», — заметили астрономы.

Исследователи уточнили, что для того чтобы полностью прорисовать поверхность спутника со всеми лунными морями и океанами, прибору хватает ничтожной подсветки от отраженного Землёй солнечного излучения.

Изображение Солнца на видео наложено по данным другого прибора — HMI на спутнике SDO. Сам коронограф Солнца не видит: с учетом его чувствительности прибор просто бы ослеп, разъяснили ученые.