ДНК раскрыла тайны европейских кланов каменного века

Ученые из Уппсальского университета (Швеция) опубликовали результаты анализа ДНК десяти человек, живших 5500 лет назад. Работа, представленная в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, проливает свет на социальное устройство древних жителей стоянки Айвиде на острове Готланд.

© naukatv.ru

Ученые выяснили, что культура охотников-собирателей обладала глубокими познаниями в генеалогии и сложной системой родства, выходящей далеко за пределы «нуклеарной» семьи.

Генетический остров в океане фермеров

Айвиде — один из самых значимых археологических памятников Скандинавии. В то время как по всей Европе уже вовсю распространялось земледелие, здесь сохранялся традиционный уклад жизни. Жители Айвиде жили охотой на тюленей и рыбной ловлей.

Генетический анализ подтвердил: эта община была обособлена от первых фермеров региона. Ученые выделяют первых по специфическим маркерам: в их геноме практически отсутствовали компоненты «анатолийского неолита», характерные для первых земледельцев, пришедших с юга. Пока соседи на материке переходили к сельскому хозяйству, готландцы оставались верны своим корням, сохраняя уникальный генетический профиль мезолитических охотников Европы.

На территории некрополя найдено 85 могил, восемь из которых содержали погребения двух и более человек. Долгое время считалось, что в таких «общих» могилах хоронили родителей с детьми. Однако ДНК-экспертиза зубов и костей опровергла это предположение.

«Анализ показал, что многие из похороненных вместе были родственниками второй или третьей степени, а не первой (родители-дети), как принято считать», — объясняет палеогенетик Хелена Мальмстрём.

В одной могиле рядом с 20-летней женщиной лежали двое детей (4-х и полутора лет). Генетика подтвердила: дети были родными братом и сестрой, но женщина не была их матерью. Скорее всего, это их тетя по отцовской линии.

В другом захоронении двое детей оказались двоюродными братом и сестрой. В другой могиле рядом с девочкой находились кости мужчины, которые, судя по всему, были перенесены туда позже из другого места — вероятно, для символического воссоединения близких родственников, по всей вероятности, отца и дочери.

Еще в одной могиле покоились девочка и молодая женщина, приходившиеся друг другу родственницами третьей степени — вероятно, внучатой племянницей и двоюродной бабушкой.

Социальный код неолита

Для определения пола детей ученые использовали анализ половых хромосом (XX у девочек и XY у мальчиков), так как по скелету ребенка сделать это невозможно. Степень родства вычислялась по доле общих участков ДНК: от 50% у ближайших родственников до 12,5% у кузенов.

Профессор археологии Пол Валлин подчеркивает: эти данные кардинально меняют представление о социальной иерархии того времени.

Погребение с дальними родственниками указывает на то, что клановые связи и знание своей родословной играли ключевую роль в жизни и ритуалах общины. Человек в каменном веке был частью огромной сети взаимопомощи, где границы «семьи» были гораздо шире, чем мы привыкли думать.

В ближайших планах исследователей — изучить ДНК еще 70 человек из этого некрополя, чтобы полностью восстановить «семейное древо» всей древней стоянки и понять, как формировались союзы в неолитической Скандинавии.