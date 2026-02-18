Пентагон использует коммерческие спутники для инспекций в космосе

Пентагон запланировал использовать коммерческие спутники для проведения инспекций в космосе. Об этом сообщает издание Defense News.

Согласно объявлению, недавно опубликованному Минобороны США, в рамках программы Ghost Recon («Призрачная разведка») Пентагон ищет недорогие коммерческие спутники, способные осуществлять наблюдение за другими космическими аппаратами на околоземной орбите, включая проведение инспекций на близком расстоянии.

В тендере отмечается, что в настоящее время американское военное ведомство «не располагает достаточным количеством спутников, способных обеспечивать получение изображений высокого разрешения в космическом пространстве и контролировать как дружественные, так и враждебные спутники на геосинхронной орбите».

Решить данную проблему Пентагон планирует покупкой коммерческих спутников, которые станут собственностью государства.

В сентябре 2024 года издание SpaceNews рассказало, что НАСА профинансирует создание в рамках программы Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability (SSPICY) компанией Starfish Space спутника-инспектора.